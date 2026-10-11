Орлов раскритиковал грубую игру «Краснодара»: «Соболев мог получить серьезную травму»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» раскритиковал грубую игру футболистов «Краснодара» в матче 10-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

— Вообще южане играли грубо. Это еще хорошо, что видеоарбитры подстраховали Танашева, который сначала пропустил грубый фол Тормены на Соболеве. Откровенный же удар сзади шипами по ноге! Александру еще повезло. Он мог получить серьезную травму — разрыв ахиллова сухожилия! Обращаюсь к футболистам. Ребята, уважайте друг друга! Вы же все едите один хлеб. Ну зачем же так бить сзади?! Должна же быть профессиональная этика.

Футболисты «Краснодара» получили 4 желтые карточки в матче с «Зенитом». Защитник «быков» Витор Тормена заработал прямую красную карточку за грубый фол на 80-й минуте встречи.