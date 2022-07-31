Комментатор Геннадий Орлов объяснил, за счет чего «Зенит» разгромил «Локомотив» (5:0).

— «Зенит» — машина?

— Игроки уже набрали форму. Правда, Кассьерра немного выпадает. А так — все уже физически готовы. Вы же видели, как отработали Вендел, Малком, Клаудиньо. А как носится Мостовой! Ведь Питер победил не за счет запасных, а именно основой.

?— А ведь первый тайм был равный.

— «Локомотив» был хорош, сопротивлялся. Разве можно сравнить железнодорожников со «Спартаком» в матче за Суперкубок? Это совсем другая команда. Нет, «Локо» был сильнее. Но второй тайм все решил. И Баринов «отличился». Хотя ему уже деваться было некуда. В целом, я получил удовольствие от игры, потому что первый тайм был нервный.

?— Одоевский в первом тайме спас хозяев.

— Согласен. «Локомотив» имел моменты. Однако после перерыва гости не выдержали того прессинга, который устроил «Зенит». Сил-то у хозяев хватило. Пока «Зенит» сыграл свой лучший матч.