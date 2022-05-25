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Сергей Степашин: «Самый главный вопрос, на который мы должны ответить: в состоянии мы содержать 18 клубов?»

Иван Шитик
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергеем Степашиным оценил решение сохранить прежний формат розыгрыша РПЛ.

— Состоялся исполком РФС, на котором решили не расширять РПЛ до 18 команд. Вы ведь так им и советовали. Но ведь горячка прошла, может быть, все же стоит пересмотреть?

— Во-первых, если уж принимать такое решение, то его надо было принимать до начала этого цикла — 2021-22 года. А то получается, что команды боролись-боролись, одни вылетели, другие не попадают...Так не делается. Надо готовиться заранее.

Второе. Насколько я понимаю позицию исполкома РФС, они готовы вернуться к этому вопросу расширения лиги до 18 команд через год. Но тут палка о двух концах. С одной стороны, понятно, что у нас большая территория, многие регионы любят футбол и, конечно, хотели бы увидеть его у себя.

Но вопрос упирается в финансовое обеспечение клубов, и те требования, которые предъявляются их стадионам, хотя сейчас здесь меньше проблем. У нас ведь почти все клубы, содержатся за счет региональных бюджетов за исключением, может быть, двух-трех-четырех, но и они зависят от государственных компаний и банков. Это тоже надо иметь в виду. Вот самый главный вопрос, на который мы должны ответить: в состоянии мы содержать 18 клубов? Тут вопрос финансово-экономический и в меньшей степени даже спортивный, — цитирует Степашина «КП».

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/sergej-stepashin-posle-15-ot-sochi-dinamovczam-vdvojne-vazhno-pobedit-v-finale-kubka-rossii/
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
6
6
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
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 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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 0 : 1
21.05 17:00
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