Сергей Степашин: «Самый главный вопрос, на который мы должны ответить: в состоянии мы содержать 18 клубов?»

Член совета директоров «Динамо» Сергеем Степашиным оценил решение сохранить прежний формат розыгрыша РПЛ.

— Состоялся исполком РФС, на котором решили не расширять РПЛ до 18 команд. Вы ведь так им и советовали. Но ведь горячка прошла, может быть, все же стоит пересмотреть?

— Во-первых, если уж принимать такое решение, то его надо было принимать до начала этого цикла — 2021-22 года. А то получается, что команды боролись-боролись, одни вылетели, другие не попадают...Так не делается. Надо готовиться заранее.

Второе. Насколько я понимаю позицию исполкома РФС, они готовы вернуться к этому вопросу расширения лиги до 18 команд через год. Но тут палка о двух концах. С одной стороны, понятно, что у нас большая территория, многие регионы любят футбол и, конечно, хотели бы увидеть его у себя.

Но вопрос упирается в финансовое обеспечение клубов, и те требования, которые предъявляются их стадионам, хотя сейчас здесь меньше проблем. У нас ведь почти все клубы, содержатся за счет региональных бюджетов за исключением, может быть, двух-трех-четырех, но и они зависят от государственных компаний и банков. Это тоже надо иметь в виду. Вот самый главный вопрос, на который мы должны ответить: в состоянии мы содержать 18 клубов? Тут вопрос финансово-экономический и в меньшей степени даже спортивный, — цитирует Степашина «КП».