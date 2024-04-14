Аршавин о победе над «Краснодаром»: «Зенит» сделал большой шаг к чемпионству»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура чемпионата России (2:1).

«Много еще игр. Но «Зенит» сделал большой шаг к чемпионству. Если «Зенит» в оставшихся играх наберет очки, которые должен, все будет хорошо», — сказал Аршавин «СЭ».

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами.