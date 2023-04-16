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Дубль Глушенкова принес «Локомотиву» победу над «Оренбургом», у Дзюбы три голевые передачи

Виталий Косик
Корреспондент
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Футболисты «Локомотива».
Фото ФК «Локомотив»

«Локомотив» в гостях обыграл «Оренбург» в матче 23-го тура чемпионата России — 4:1.

Счет в матче открыл Максим Глушенков, который забил гол на 11-й минуте встречи после прострела форварда железнодорожников Франсуа Камано с левого фланга.

Преимущество команды удвоил Наир Тикнизян на 26-й минуте встречи. После его удара с линии штрафной мяч попал в ногу форварду «Оренбурга» Дмитрию Воробьеву, который после рикошета залетел в ворота Николая Сысуева.

Третий гол «Локомотива» забил Максим Глушенков, оформив дубль в этом матче. Россиянин забил обводящим ударом из-за пределов штрафной площади.

На 45+3-й минуте встречи форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьев забил гол со штрафного, отыграв один мяч для своей команды.

На 54-й минуте не смог реализовать пенальти Глушенков. При первой попытке он забил гол, но главный судья матча Василий Казарцев попросил его перебить из-за того, что игроки «Локомотива» вбежали в штрафную площадь раньше удара. Со второй попытки форвард попал в левую от себя штангу.

Четвертый гол гостей забил нападающий Франсуа Камано. Он отличился на 55-й минуте после передачи Артема Дзюбы.

«Локомотив» поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. У железнодорожников 28 очков за 23 тура. «Оренбург» занимает 8-е место с 33 очками.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
16 апр, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:4
Локомотив

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«Оренбург» — «Локомотив»: все голы матча РПЛ

РПЛ: «Локомотив» обыграл «Оренбург», «Ростов» — «Зенит» и другие матчи 23-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 1 : 4
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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