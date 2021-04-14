«Динамо» проиграло «Уралу» в матче молодежного первенства — 0:1.

Единственный гол в матче забил нападающий Даниил Смольников.

«Урал» занимает 5-е место в таблице группы вылета молодежного первенства с 19 очками в 21 матче. «Динамо» идет на 2-й строчке с 26 очками в 21 встрече.

Молодежные команды

21-й тур

«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «Динамо — мол.» (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Смольников, 79.

Судья: Марнавский (Санкт-Петербург).

14 апреля. Сысерть. Стадион «Бажовия». 100 зрителей.