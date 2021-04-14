«Динамо» проиграло «Уралу» в матче молодежного первенства
13:44
«Динамо» проиграло «Уралу» в матче молодежного первенства — 0:1.
Единственный гол в матче забил нападающий Даниил Смольников.
«Урал» занимает 5-е место в таблице группы вылета молодежного первенства с 19 очками в 21 матче. «Динамо» идет на 2-й строчке с 26 очками в 21 встрече.
Молодежные команды
21-й тур
«Урал — мол.» (Екатеринбург) — «Динамо — мол.» (Москва) — 1:0 (0:0)
Гол: Смольников, 79.
Судья: Марнавский (Санкт-Петербург).
14 апреля. Сысерть. Стадион «Бажовия». 100 зрителей.
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