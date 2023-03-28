«Недруги сборной для меня хуже иноагентов». Романцев — о последних результатах команды Карпина, критике и Промесе

Легендарный тренер красно-белых и сборной по традиции ответил на вопросы читателей «СЭ».

Карпин продолжает поиск тех, на кого может положиться

Дмитрий Горин: — Олег Иванович, вы частенько говорите, что теперь смотрите футбол не только как профессионал, но и как обычный болельщик. Как выглядела наша сборная в матче с Ираном и с той, и с другой позиции?

— Конечно, мне тоже хотелось, чтобы сборная выиграла, вселив в болельщиков надежду на ее светлое будущее. Но не получилось. Прежде всего потому, что нам противостоял крепкий, играющий в современный футбол противник. И в Катаре, и сейчас, в Тегеране, Иран подтвердил репутацию добротной команды, показав горе-специалистам, что и в Азии есть сборные хорошего уровня.

Для Карпина это был очередной шаг в создании новой команды и продолжение поиска тех, на кого он сможет в ней опереться. Сложности этого процесса очевидны, поскольку, не в обиду будет сказано, наше нынешнее поколение обилием ярких дарований не отличается. Может, потому Валерий не побоялся сразу выпустить Зиньковского, не всегда попадающего в стартовый состав «Спартака». И тот не только организовал пенальти, но и вместе с Хлусевичем до перерыва был самым заметным на левом фланге. А вот той активности и остроты Захаряна, которые выделяют его в «Динамо», мы не увидели. Да еще и отличный момент во втором тайме загубил.

Валерий Карпин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

И вообще нашей атаке явно не хватало выдумки, а потому она легко читалась соперником и выглядела пресновато.Что касается пенальти, после которого иранцы сравняли счет, то Литвинов заработал его, как говорится, на ровном месте. Ну зачем атаковать соперника на углу штрафной, находясь спиной к воротам? Хотя, грешным делом, по молодости и со мной такое как-то случилось. Кстати, оба одиннадцатиметровых были, что называется, 50 на 50. Но судья из Узбекистана Танташев вел встречу настолько уверенно и спокойно, что никто даже не пытался оспаривать его решения. Вот бы нашим арбитрам такой выдержке поучиться!

Жаль, что из-за травм в Тегеране не сыграли Джикия и Головин с Алексеем Миранчуком. Они с характером лидеров, опытом. Бойцы, вокруг которых можно строить команду. Думаю, окажись они в составе, уверенней бы чувствовала себя оборона, да и не получили бы хозяева контроль над серединой поля. И не запори под занавес Тареми шикарный момент, пришлось бы начинать с центра. Не случайно после матча Карпин признался, что все происходившее после тридцатой минуты ему не понравилось. Перед вылетом в Иран Валерий Георгиевич еще раз заявил, что и впредь будет давать молодым возможность пробовать себя в сборной. А главная цель подобных матчей — заявить о том, что у России есть команда, которая будет двигаться дальше. И даже с учетом не слишком яркой игры ее отдача и настрой в Тегеране меня в этом убедили.

Илья Рыбаков: — После ничьей с Ираном вновь пошли разговоры о разочаровании в сборной Карпина и о том, что нам нет необходимости участвовать в июньском чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации. А как считаете вы?

— Думаю, вы имеете в виду не настоящих болельщиков сборной, а злопыхателей, которые ищут любой повод, что бы бросить в нее камень. Они упорно не хотят замечать, что наш футбол переживает трудные времена. То, что мы оказались в полной изоляции, заставляет искать новые пути для движения вперед. Именно в таком положении находится и сборная. Могу только представить, с какими трудностями пришлось столкнуться Карпину — ему приходится строить команду, оставшуюся без международного календаря и качественных спаррингов, а самое главное — без реального представления о ее будущем. В такой обстановке неопределенности тренеру сложно во всем, поскольку до этого мы никогда в таком положении не оказывались. А потому и он, и команда как никогда нуждаются в поддержке и внимании. И низкий поклон тем нескольким сотням болельщиков, которые, понимая это, добрались до Тегерана с российскими флагами. А мир увидел, что наш футбол жив, несмотря ни какие запреты! Вот почему с интересом жду участия сборной в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Жду потому, что для ребят это возможность побороться за титул, показать и проверить себя! А недругам команды, которые ноют, мол, «зачем нам это надо», скажу, что для меня они хуже любых иноагентов.

Георгий Донцов: — А какое впечатление оставила сборная Карпина в матче с Ираком?

— Прежде всего, порадовался ее победе, поздравил Карпина с помощниками. А еще убедился — народу небезразлична судьба главной команды страны. Хотя уже успел наслушаться и о провальном первом тайме, про ляпы обороны и про то, что если бы иракцы забили до перерыва, то не видать бы нам в Питере этой самой победы. Сплошные «если бы». Действительно, первые сорок пять минут наши ребята выглядели какими-то зажатыми, скованными, порой допускавшими необъяснимые ошибки. То Песьяков, выбежав из ворот, чуть не сотворил себе гол — хорошо Литвинов подстраховал. То Осипенко, потеряв координацию, позволил Аль-Хамади выскочить к воротам Песьякова — к счастью, форвард промахнулся. Да и в середине поля, которую должны были контролировать Фомин с Глебовым, не очень все клеилось. А умеющий продавливать оборону Соболев, оставаясь без мяча, вынужден был отходить назад.

Стычка Далера Кузяева с игроками сборной Ирака. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Думаю, это объяснялось опасением игроков ошибиться и боязнью проиграть именно сейчас, когда сборная и ее тренер под прицелом особого внимания. И это понятно, ведь пришедшие в нее футболисты либо молоды, либо не пробовали себя даже на уровне нынешних довольно крепких соперников. Кстати, замечу, что в плане индивидуального оснащения футболисты из Ирана и Ирака выглядели получше наших ребят — техничны, быстрее работают с мячом, качественней выходят из обороны. В такой ситуации, чтобы переломить ход событий, был необходим тот, кто смог бы взять игру на себя — менять направление атак, переключать скорости. Трудно сказать, на это ли рассчитывал Карпин, выпустив сразу после перерыва Антона Миранчука. Но команда задвигалась, стала больше контролировать мяч, прибавила в скорости. Острей заиграл юный Пиняев, который и до этого был самым заметным в атаке. А как же хорош был его второй гол в матче! Который еще стал и первым за сборную. Сначала в углу штрафной он пробросил мимо мощного Адиана и, продавив защитников, выстрелил в самый угол ворот Хассана. Да и потом реакция вратаря спасала гостей после ударов Осипенко и Миранчука. А еще же была перекладина — так бы довела счет до разгромного.

Предвижу, что к этой победе отнесутся по-разному. Для большинства, как и для меня, она стала надеждой на будущее. Пусть не большим, но очень важным шагом вперед на пути становления новой команды. Но найдутся и те, кто будет говорить про слабых соперников, вспоминать ничью с Ираном и первый тайм с Ираком, вновь пройдется по странному выбору Карпина и в который раз помусолит его отношения с Дзюбой. Что ж, каждый увидел сборную в этих матчах такой, какой хотел. Для одних она выглядела «тяжелой, выполнявшей нелюбимую работу». Другие, как и я, увидели ее горячей, настроенной на то, чтобы стать командой. А то, что лучшим в матче признан 18-летний Пиняев, говорит о том, что у сборной есть будущее. Долгой и счастливой тебе футбольной жизни, Сергей!

Вячеслав Караваев, Сергей Песьяков, Сергей Пиняев и Даниил Денисов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Егор Белов: — Как думаете, почему в сборной Карпин на каждый матч назначает нового капитана, хотя в «Ростове» этого не делает?

— Честно говоря, не знаю, что и ответить. Для меня это такая же загадка. А потому при встрече с Валерой обязательно об этом спрошу. Возможно, таким образом он ведет поиск идеального капитана, проверяя характер и лидерские качества каждого. В «Спартаке» моих тренерских времен капитана выбирали тайным голосованиям. И не припомню случая, чтобы повязка доставалась игроку, который бы ее не заслуживал. Онопко, Аленичев, Тихонов, Титов... Всех и не перечислишь. Все были не только классными мастерами, но и бойцами, заводилами, за которыми шли остальные. Так что в этом плане я был везучим тренером. Кстати, и у Бескова капитанские выборы были за коллективом. И все, включая Николая Петровича, заполняли бумажки с фамилией кандидата. А после объявления результатов они уничтожались, поскольку почерк Старостина знали все... Подсчет же голосов доверялся Черенкову с Родионовым, имевшим кристальную репутацию в команде. Так что все было на высшем уровне.

Что касается Карпина, то если только это не его тренерская тайна, обещаю обязательно рассказать о том, почему он решился на такой неожиданный ход

«Спартак» должен вспомнить слова Старостина, что последней умирает надежда

Борис Токарев: — Помнится, при Витории и Кононове «Спартак» ярко и уверенно выглядел в межсезонье, а потом наступал спад. То же самое сейчас происходит и при Абаскале. Что это — отсутствие настроя в матчах с более слабыми соперниками или неумение сохранять набранную форму?

— Меня всегда интересовал вопрос, куда у команд, которые побеждали всех на сборах, потом пропадал игровой запал. В советские времена их даже шутя называли «чемпионами побережья», поскольку в сезоне они частенько попадали в кандидаты на вылет. А если серьезно, то это могло быть следствием того, что, получив на сборах большую нагрузку, футболисты к началу сезона не успевали ее переварить и начинали спотыкаться. А нынешние четыре из девяти возможных очков «Спартака» после возобновления чемпионата так болезненно были восприняты еще и потому, что его считали реальным конкурентом «Зенита» в чемпионской гонке. Отсюда и волна разочарования, накрывшая команду Абаскаля. Но лично я не вижу здесь ничего страшного.

Как любил говаривать в трудные минуты Николай Петрович Старостин: «Все потеряно кроме чести!» Для «Спартака» наступило время, когда можно не заморачиваться подсчетом чужих очков, думать, где потеряет их «Зенит», а выходить на поле только с мыслью о победе. Ведь сезон заканчивается с последним матчем. И такая концовка — залог будущих побед «Спартака»!

Гильермо Абаскаль. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Игорь Торопцев: — Поражение от «Оренбурга» Абаскаль объяснил тем, что, в отличие от соперника, «Спартак» проводил матч на Кубок с «Уралом» и имел только три дня на подготовку. К тому же встреча начиналась в 12 часов. Эти причины действительно настолько серьезны, что могут влиять на результат и игру команды?

— В связи с этим мне вспоминается, как сезоне 1989-го мы принимали «Днепр», который прибыл в «Лужники» чуть ли не с самолета, только прилетев из Америки. В первом тайме, забив пару голов, мы просто не давали сопернику продохнуть, и я уже подумывал, сколько же еще забьем после перерыва. Но не тут-то было. Во второй половине днепровцы так понеслись, что пыль столбом! Один мяч отквитали, еще кучу моментов создали, словно не было позади тяжелого перелета и разницы во времени. А здесь на подготовку к «Оренбургу» у «Спартака» было целых три дня!

А вот что касается начала матча в столь непривычное время, то это аргумент весомый. Ведь обычно в полдень игроки только настраиваются на матч. Это процесс, к которому их организм уже привык. А здесь меняется и распорядок дня, и режим питания. Вот такая перестройка может стать причиной игрового сбоя, о чем и сказал тренер. Не знаю уж кому пришло в голову начинать встречу в такое неудобное время как для футболистов, так и для болельщиков. Если это было сделано с подачи телевидения, то идея явно не из лучших.

Дмитрий Усов: — После поражения от ЦСКА Семак сказал, что «Зенит» преждевременно стали называть чемпионом. Означает ли это, что у «Спартака» еще есть шансы побороться за золото и что для этого нужно команде Абаскаля?

— Опять же вспомню Николая Петровича Старостина, который любил повторять, что последней умирает надежда. И пока она жива, «Спартаку» надо просто играть и доказывать, что его не зря считали главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Значит, команда двигалась в правильном направлении, сворачивать с которого просто не имеет права. Тем более что со всеми, кто пытается достать или обойти спартаковцев, они встречаются на своем поле. Матч 5 мая в Питере станет главной проверкой того, готов ли «Спартак» к будущему чемпионству. А слова Семака о том, что его команде еще рано принимать поздравления — не реакция на поражение от ЦСКА. Просто надо знать характер Сергея и вспомнить, каким бойцом он был на поле. Таким сумел сделать и нынешний «Зенит», который, уверен, на пределе проведет и концовку сезона.

Сергей Семак. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Может, судей проверять на детекторе лжи еще до начала матчей?

Денис Чирков: — Олег Иванович, недавно вы сказали немало добрых слов о Промесе. А играл бы голландец в «Спартаке», когда вы побеждали «Реал», «Аякс» и «Арсенал»? Ведь на его позиции в то время выступал Андрей Тихонов.

— Извините, Денис, но Тихонов выступал не совсем на той позиции, где сейчас Абаскаль использует Промеса. Андрей больше тяготел к игре в средней линии, отходя назад и помогая обороне. Хотя и про атаку не забывал. А голландца тянет на переднюю линию. Потому я воспринимаю его как форварда, который может атаковать и на острие, и подключаясь из глубины. В те времена у меня был выбор из таких умельцев как Цымбаларь, Титов, Аленичев, Булатов, Робсон, Безродный, тот же Тихонов. Однако место в составе Промесу все равно нашлось бы. Но не за счет Андрея. А потому, что по игре и характеру голландец — настоящий спартаковец, что тогда было главным.

Андрей Курагин: — Согласны с теми, кто связывает три подряд победы «Локомотива» с приходом Дзюбы, и удивил ли вас такой взрыв в игре команды, которая недавно находилась в зоне вылета?

— Я бы пока повременил с фанфарами в адрес «Локомотива». Да, три победы подряд в чемпионате впечатляют. Хотя не обошлось и без везения, как было во встрече с «Ахматом». Но, как известно, фортуна улыбается дерзким и твердым. Возможно, именно здесь сработал характер Дзюбы и опытного Смольникова. Угадал «Локомотив» и с приглашением Лантратова, молодых Пиняева с Глушенковым. Добавьте сюда кандидата в сборную Баринова, техничного Антона Миранчука и не удивитесь, что с таким составом команда способна еще не раз удивить и порадовать болельщиков.

Артем Дзюба. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ринат Акрамов: — «Динамо» в матчах с «Крыльями» и «Уралом» на последних минутах вырвало победу благодаря молодому нападающему Тюкавину. Не напоминает он вам Владимира Бесчастных на старте спартаковской карьеры?

— Нет. И прежде всего потому, что они разные по стилю. Володька — мощный, высокий, не жадный до мяча, за который умел цепляться в, казалось бы, уже проигранной ситуации. Вспомните, как в концовке с французами он сумел выцарапать мяч у Блана и отдать его Цымбаларю. А тот уже вывел на удар Карпина, приговорившего чемпионов мира. И начинал Бесчастных с места в карьер — 18-летним пареньком в финале Кубка с ЦСКА сразу два мяча забил. Тюкавин — форвард немного иного плана, с редким голевым чутьем, умением ловить момент и наказывать соперника за ошибки. Он, безусловно, талантлив, что подтверждается и вниманием к нему Карпина в сборной. И чем больше парню будут доверять в ней и клубе, тем быстрее он окрепнет, а «Динамо» станет больше забивать.

Валерий Брагин: — Недавно глава судейского корпуса Павел Каманцев призвал больше доверять судьям. Но разве не сами начальники поставили под сомнение репутацию арбитров, начав проверять их на детекторе лжи?

— Вопрос не в бровь, а в глаз. Именно этот самый детектор и породил у народа сомнения в порядочности тех, кому доверено следить за соблюдением на поле футбольных законов. Ведь что думает простой болельщик — уж если высшее судейское руководство решилось на такой шаг, как проверка на детекторе, то, значит, не все чисто и среди ребят со свистком. Обычно в поисках истины за этот аппарат усаживают тех, чья порядочность подлежит сомнению. Вот я и подумал — может, тогда стоит проверять на нем судей не после матча, а еще до его начала?

Артем Гарилов: — Не кажется вам странным, что, пожалев за потери в зарплате отстраненных арбитров, глава судейского корпуса заметил, что футболистов и тренеров за неудачные игры почему-то никто не штрафует?

— Почему? Те же самые судьи и штрафуют. Вот назначил арбитр пенальти, которого не было, команда проиграла и автоматически лишилась премиальных. Для судьи это ошибка, как любят говорить в их оправдание, «человеческий фактор» — мол, с кем не бывает. А игроков с тренерами это лишает не только премиальных, но, случается, кубка, медалей, а то и места в лиге. Порой, бывает, и работы. Вообще, считаю, что не очень красиво — считать деньги в чужих карманах. Особенно когда обсуждаешь такую скользкую тему, как природа судейских ошибок.

Егор Белов: — Слышал, что перед очередной игрой «Спартака» Бесков просил футболистов сообщить ему свой вариант состава. Не расскажете, почему Константин Иванович решался на такой неожиданный шаг?

— Бывало, и я к этому прибегал. Особенно после выигранных матчей, чтобы не спугнуть удачу. Или если появлялись какие-то сомнения по составу и требовалось услышать мнение игроков. Причем каждый сдавал свою записку с фамилиями игроков, без подписи. Хотя, ходили разговоры, что помогавший Бескову Федор Новиков помогал Константину Ивановичу определять авторов. Но бывали особые моменты, как в истории с Дасаевым, дебют которого в «Спартаке» состоялся не в результате голосования. Перед игрой в Луганске Бесков вызвал меня и сообщил, что Александр Прохоров попросил дать ему передышку. «Как думаешь, Олег, будем рисковать? Ведь Дасаев еще совсем необстрелянный. А «Заря» — кусачая команда. Ведь тебе, как капитану, команду на поле выводить». «Если Сашка сам попросил его заменить, то, значит, на то есть причины, — отвечаю. — А уж мы Рината в обороне поддержим». Так и состоялся дебют вратаря, который потом много лет был гордостью «Спартака» и сборной. И получилось все само собой, без бумажек. Хотя Бесков от своих тренерских привычек редко отказывался. И некоторые из них я у него потом перенял.

P.S. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал все то, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напомню: любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш, Олег Романцев!