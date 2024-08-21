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Сегодня, 20:32

Романцев — о гала-матче: «Игроки ЦСКА и «Спартака» друзья, но на поле враги»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в разговоре с «СЭ» поделился мнение о гала-матче против ЦСКА на Кубке Игоря Акинфеева-2024.

Команда Олега Романцева обыграла команду Валерия Газзаева 2:0 в основное время и 7:6 — в серии пенальти.

«Столько детей и взрослых пришли на гала-матч, очень приятно. А самое главное — это добрая атмосфера. Игроки ЦСКА и «Спартака» друзья, хорошие товарищи, но на поле враги. Гала-матч получился отличным. Я получил удовольствие, как и многие другие», — сказал Романцев «СЭ».

Кубок Игоря Акинфеева — открытый международный футбольный турнир. Идея проведения этого уникального турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву. В 2018 году состоялся первый такой турнир.

Игорь Акинфеев
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
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24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
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 - : -
25.08 15:00
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 - : -
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