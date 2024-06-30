Одоевский может перейти из «Зенита» в «Балтику» или «Ростов»
Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский может продолжить карьеру в «Балтике» или «Ростове», сообщает портал Metaratings.
По информации издания, калининградцы проявляют интерес к футболисту. А сам он, напротив, хочет перебраться в «Ростов», чтобы работать с тренером вратарей сборной России Виталием Кафановым.
21-летний Одоевский сезон-2023/24 провел в аренде в «Волгаре». На счету россиянина 26 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 34 мяч. Пять встреч завершились «на ноль». Контракт голкипера с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.
Источник: Metaratings.ru
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