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Общее собрание представителей клубов РПЛ состоится 24 апреля

14:43
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что представители клубов Тинькофф Российской премьер-лиги 24 апреля проведут общее собрание посредством видеоконференции.

— Видеоконференция будет 24 апреля. Повестка дня неизвестна, думаю, будем обсуждать текущую ситуацию, — цитирует Медведева ТАСС.

В последний раз в таком же формате представители клубов общались 4 апреля. 21 апреля УЕФА проведет видеоконференцию с участием генеральных секретарей национальных ассоциаций, на 23 апреля запланирован исполком УЕФА.

Из-за пандемии коронавируса все футбольные соревнования в стране приостановлены до 31 мая.

По последним данным, в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3 446 человек.

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