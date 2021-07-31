Иванисеня уверен в прогрессе «Крыльев», несмотря на поражение от «Спартака»

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня после матча со «Спартаком» (0:1) во 2-м туре чемпионата России отметил, что самарская команда прогрессирует. Единственный гол в пятничной игры был забит с пенальти.

— «Крылья» уступили «Ахмату» с минимальным разрывом, сегодня «Спартаку» с минимальным счетом. Понятно, что команда проходит обкатку, но показывает хороший футбол. Чего именно сейчас не хватает «Крыльям»?

— Тяжело сказать. Я думаю, это точечные моменты. Мы сегодня показали хороший футбол, обидно, что нам забили с пенальти. Он решил судьбу игры. Я считаю, что мы уже сделали шаг вперед после игры с «Ахматом». Разобрали ошибки в обороне, в этой игре уже показали более компактный и системный футбол.

— Сегодня играли против «Спартака» — это один из грандов российского футбола. Какая это команда для тебя? Что показал «Спартак» сегодня?

— Интересная команда, но я думаю, что на их фоне мы показали, что «Крылья» вышли в премьер-лигу не просто отбиваться и лишь бы здесь остаться. А именно показывать футбол и добиваться результата. Сегодня результата добиться не получилось, но мы показали, что можем играть в футбол. Уверен, что в следующих играх мы обязательно добьемся положительного результата.