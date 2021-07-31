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Иванисеня уверен в прогрессе «Крыльев», несмотря на поражение от «Спартака»

02:26
Дмитрий Иванисеня. Фото Instagram
Дмитрий Иванисеня. Фото Instagram
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Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня после матча со «Спартаком» (0:1) во 2-м туре чемпионата России отметил, что самарская команда прогрессирует. Единственный гол в пятничной игры был забит с пенальти.

— «Крылья» уступили «Ахмату» с минимальным разрывом, сегодня «Спартаку» с минимальным счетом. Понятно, что команда проходит обкатку, но показывает хороший футбол. Чего именно сейчас не хватает «Крыльям»?

— Тяжело сказать. Я думаю, это точечные моменты. Мы сегодня показали хороший футбол, обидно, что нам забили с пенальти. Он решил судьбу игры. Я считаю, что мы уже сделали шаг вперед после игры с «Ахматом». Разобрали ошибки в обороне, в этой игре уже показали более компактный и системный футбол.

— Сегодня играли против «Спартака» — это один из грандов российского футбола. Какая это команда для тебя? Что показал «Спартак» сегодня?

— Интересная команда, но я думаю, что на их фоне мы показали, что «Крылья» вышли в премьер-лигу не просто отбиваться и лишь бы здесь остаться. А именно показывать футбол и добиваться результата. Сегодня результата добиться не получилось, но мы показали, что можем играть в футбол. Уверен, что в следующих играх мы обязательно добьемся положительного результата.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА
Локомотив

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов
Зенит

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19005

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Евгений Козинов все материалы автора

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