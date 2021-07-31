Иванисеня уверен в прогрессе «Крыльев», несмотря на поражение от «Спартака»
Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня после матча со «Спартаком» (0:1) во 2-м туре чемпионата России отметил, что самарская команда прогрессирует. Единственный гол в пятничной игры был забит с пенальти.
— «Крылья» уступили «Ахмату» с минимальным разрывом, сегодня «Спартаку» с минимальным счетом. Понятно, что команда проходит обкатку, но показывает хороший футбол. Чего именно сейчас не хватает «Крыльям»?
— Тяжело сказать. Я думаю, это точечные моменты. Мы сегодня показали хороший футбол, обидно, что нам забили с пенальти. Он решил судьбу игры. Я считаю, что мы уже сделали шаг вперед после игры с «Ахматом». Разобрали ошибки в обороне, в этой игре уже показали более компактный и системный футбол.
— Сегодня играли против «Спартака» — это один из грандов российского футбола. Какая это команда для тебя? Что показал «Спартак» сегодня?
— Интересная команда, но я думаю, что на их фоне мы показали, что «Крылья» вышли в премьер-лигу не просто отбиваться и лишь бы здесь остаться. А именно показывать футбол и добиваться результата. Сегодня результата добиться не получилось, но мы показали, что можем играть в футбол. Уверен, что в следующих играх мы обязательно добьемся положительного результата.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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