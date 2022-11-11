«Нижний Новгород» — «Ахмат»: гости отыграли один мяч

Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин забил гол в матче 17-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».

Он забил первый гол грозненцев в этой встрече — 1:3.

Ильин после навеса в штрафную опередил защитника и вратаря соперника и переправил мяч в ворота.