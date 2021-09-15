Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Крицюк поблагодарил болельщиков «Зенита» за поддержку в матче с «Челси»

14:43
Станислав Крицюк. Фото Виталий Тимкив
Станислав Крицюк. Фото Виталий Тимкив
Теги:

Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк в своем Instagram высказался о поражении команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Челси» (0:1).

«Спасибо команде за этот матч! У нас не получилось добиться положительного результата, но парни бились на поле! Всегда хочется большего, и по результату, и по качеству игры. Это хорошее стремление. Уверен, у нас все впереди. Спасибо болельщикам за то, что поддерживали нас так далеко от дома!» — написал Крицюк.

Публикация от Stanislav Kritciuk (@kritciuk01)

Для Крицюка матч Лиги чемпионов против «синих» стал вторым в составе «Зенита». Россиянин перешел в петербургский клуб из португальского «Жил Висенте» 2 сентября.

Во втором туре группового этапа ЛЧ «Зенит» сыграет с «Мальме». Встреча пройдет 29 сентября, начало — в 19.45 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Погба прокомментировал поражение «МЮ» от «Янг Бойз» в Лиге чемпионов
Ветеран ЦСКА назвал точный счет матча Лиги Европы «Спартак» — «Легия»
«Миннесота» начинает злиться на Капризова и его агента. Скоро сезон, а контракта все нет
«С такой игрой «Зенит» даст бой и «Ювентусу». Разве можно сравнить с матчем «Спартак» — «Бенфика»?» Мнение Орлова о встрече с «Челси»
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры