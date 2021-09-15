Крицюк поблагодарил болельщиков «Зенита» за поддержку в матче с «Челси»
14:43
Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк в своем Instagram высказался о поражении команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Челси» (0:1).
«Спасибо команде за этот матч! У нас не получилось добиться положительного результата, но парни бились на поле! Всегда хочется большего, и по результату, и по качеству игры. Это хорошее стремление. Уверен, у нас все впереди. Спасибо болельщикам за то, что поддерживали нас так далеко от дома!» — написал Крицюк.
Для Крицюка матч Лиги чемпионов против «синих» стал вторым в составе «Зенита». Россиянин перешел в петербургский клуб из португальского «Жил Висенте» 2 сентября.
Во втором туре группового этапа ЛЧ «Зенит» сыграет с «Мальме». Встреча пройдет 29 сентября, начало — в 19.45 (мск).
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры
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