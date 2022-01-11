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Игроки ЦСКА прошли медосмотр перед началом сборов

21:58
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В Москве в клинике спортивной медицины в Лужниках состоялся плановый медосмотр для игроков ЦСКА. Утром команда отправится на тренировочные сборы в Испанию, сообщает сайт клуба.

Красно-синие располагаются на четвертом месте с 30 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 18 туров.

В первом матче после зимней паузы ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».

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Иван Шитик все материалы автора

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