Игроки ЦСКА прошли медосмотр перед началом сборов
21:58
В Москве в клинике спортивной медицины в Лужниках состоялся плановый медосмотр для игроков ЦСКА. Утром команда отправится на тренировочные сборы в Испанию, сообщает сайт клуба.
Красно-синие располагаются на четвертом месте с 30 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 18 туров.
В первом матче после зимней паузы ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».
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