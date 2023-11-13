Непомнящий — о Дзюбе: «Пусть глубоко не вспашет, но борозды не испортит»

Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» оценил победу «Локомотива» над «Ахматом» (2:1) в 15-м туре РПЛ и игру форварда Артема Дзюбы.

— Если «Локомотив» все оставшиеся матчи будет проводить так же, как первый тайм с «Ахматом», — точно поборется за золотые медали, — отметил Непомнящий.

— До перерыва «Локо» был настолько хорош?

— Не то слово! Команда Галактионова играла на таких скоростях, что меня просто восхитила! Правда, потом все вернулось на круги своя.

— «Локомотив» забил два гола после того, как заменили Дзюбу. Совпадение?

— Разумеется. Начнем с того, что в сегодняшнем «Локомотиве», где много молодых футболистов, роль Дзюбы очень важна. Он — лидер, может подобрать правильные слова в раздевалке. А главное, и на поле по-прежнему приносит пользу. Пусть глубоко не вспашет, но борозды не испортит.

— Образно.

— Обратите внимание — на Артеме почти не прерывается движение команды в атаке. Он всегда находит какие-то варианты. Иногда сдвигается на фланг, уводя защитника и освобождая зону для партнеров. Вот и с «Ахматом» полтора тайма выглядел неплохо, в штангу попал. А дальше против утомленных игроков обороны вышли Сулейманов с Самошниковым — свежие, скоростные. И это сработало!

После 15 туров железнодорожники занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. На счету 35-летнего Дзюбы 13 игр в чемпионате России, в которых он отметился 4 голами и 2 результативными передачами.