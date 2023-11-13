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Сегодня, 18:10

Непомнящий — о Дзюбе: «Пусть глубоко не вспашет, но борозды не испортит»

Александр Кружков
Обозреватель
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Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» оценил победу «Локомотива» над «Ахматом» (2:1) в 15-м туре РПЛ и игру форварда Артема Дзюбы.

— Если «Локомотив» все оставшиеся матчи будет проводить так же, как первый тайм с «Ахматом», — точно поборется за золотые медали, — отметил Непомнящий.

— До перерыва «Локо» был настолько хорош?

— Не то слово! Команда Галактионова играла на таких скоростях, что меня просто восхитила! Правда, потом все вернулось на круги своя.

— «Локомотив» забил два гола после того, как заменили Дзюбу. Совпадение?

— Разумеется. Начнем с того, что в сегодняшнем «Локомотиве», где много молодых футболистов, роль Дзюбы очень важна. Он — лидер, может подобрать правильные слова в раздевалке. А главное, и на поле по-прежнему приносит пользу. Пусть глубоко не вспашет, но борозды не испортит.

— Образно.

— Обратите внимание — на Артеме почти не прерывается движение команды в атаке. Он всегда находит какие-то варианты. Иногда сдвигается на фланг, уводя защитника и освобождая зону для партнеров. Вот и с «Ахматом» полтора тайма выглядел неплохо, в штангу попал. А дальше против утомленных игроков обороны вышли Сулейманов с Самошниковым — свежие, скоростные. И это сработало!

После 15 туров железнодорожники занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. На счету 35-летнего Дзюбы 13 игр в чемпионате России, в которых он отметился 4 голами и 2 результативными передачами.

Александр Соболев. «Барриос, Вендел и Клаудиньо свой максимум не показывают. А Соболев порой ведет себя, как Иванушка-дурачок». Острое интервью Непомнящего
Артем Дзюба
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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