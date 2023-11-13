Непомнящий — о Дзюбе: «Пусть глубоко не вспашет, но борозды не испортит»
Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» оценил победу «Локомотива» над «Ахматом» (2:1) в 15-м туре РПЛ и игру форварда Артема Дзюбы.
— Если «Локомотив» все оставшиеся матчи будет проводить так же, как первый тайм с «Ахматом», — точно поборется за золотые медали, — отметил Непомнящий.
— До перерыва «Локо» был настолько хорош?
— Не то слово! Команда Галактионова играла на таких скоростях, что меня просто восхитила! Правда, потом все вернулось на круги своя.
— «Локомотив» забил два гола после того, как заменили Дзюбу. Совпадение?
— Разумеется. Начнем с того, что в сегодняшнем «Локомотиве», где много молодых футболистов, роль Дзюбы очень важна. Он — лидер, может подобрать правильные слова в раздевалке. А главное, и на поле по-прежнему приносит пользу. Пусть глубоко не вспашет, но борозды не испортит.
— Образно.
— Обратите внимание — на Артеме почти не прерывается движение команды в атаке. Он всегда находит какие-то варианты. Иногда сдвигается на фланг, уводя защитника и освобождая зону для партнеров. Вот и с «Ахматом» полтора тайма выглядел неплохо, в штангу попал. А дальше против утомленных игроков обороны вышли Сулейманов с Самошниковым — свежие, скоростные. И это сработало!
После 15 туров железнодорожники занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. На счету 35-летнего Дзюбы 13 игр в чемпионате России, в которых он отметился 4 голами и 2 результативными передачами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3