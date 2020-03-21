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Nemzeti Sport: Экс-тренер венгерского «Фехервара» может возглавить «Локомотив»

11:55
Марко Николич. Фото Csaba Domotor
Марко Николич. Фото Csaba Domotor
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Бывший главный тренер венгерского «Фехервара» Марко Николич может возглавить «Локомотив», сообщает Nemzeti Sport.

По сведениям источника, 40-летний специалист является главным претендентом на пост главного тренера московского клуба. Николич должен сменить Юрия Семина летом.

Николич возглавлял сербские «Рад», «Воеводину», «Партизан» и словенскую «Олимпию». Последние два года 40-летний специалист работал в «Фехерваре», с которым стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка страны, а также прошел в групповой этап Лиги Европы.

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