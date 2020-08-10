«Не могу представить РПЛ без «Спартака». Прядкин отреагировал на заявление Федуна

Президент РФС Сергей Прядкин прокомментировал высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна после матча 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

Ранее Федун заявил, что «Спартак» будет сниматься с чемпионата России. Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых.

«Предполагаю, Леонид Арнольдович сделал это заявление на эмоциях, его можно понять, — приводит слова Прядкина ТАСС. — Я не могу даже представить РПЛ без «Спартака» — это важная команда для нашего футбола. Уверен, все вопросы можно будет решить конструктивно».

«Конечно, мы бы не хотели обсуждать судейство в первом туре нового сезона, но раз вопросы есть — их нужно рассматривать в рабочем порядке, надеемся судейско-экспертная комиссия (при президенте РФС) вынесет справедливое решение».

Леонид Федун: «Спартак» снимается с чемпионата!" // Олег Романцев: «Это не футбол, а дурдом!!!»