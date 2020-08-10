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«Не могу представить РПЛ без «Спартака». Прядкин отреагировал на заявление Федуна

10 августа 2020, 00:22
Сергей Прядкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Прядкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент РФС Сергей Прядкин прокомментировал высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна после матча 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

Ранее Федун заявил, что «Спартак» будет сниматься с чемпионата России. Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых.

«Предполагаю, Леонид Арнольдович сделал это заявление на эмоциях, его можно понять, — приводит слова Прядкина ТАСС. — Я не могу даже представить РПЛ без «Спартака» — это важная команда для нашего футбола. Уверен, все вопросы можно будет решить конструктивно».

«Конечно, мы бы не хотели обсуждать судейство в первом туре нового сезона, но раз вопросы есть — их нужно рассматривать в рабочем порядке, надеемся судейско-экспертная комиссия (при президенте РФС) вынесет справедливое решение».

Леонид Федун: «Спартак» снимается с чемпионата!" // Олег Романцев: «Это не футбол, а дурдом!!!»

Спартак — Сочи

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9158457

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