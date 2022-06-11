Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход защитника Мацея Рыбуса в «Спартак».

«Обидно, что Рыбус ушел. Мне казалось, что он верный, надежный игрок. Руководство клуба должно думать, кого и куда отдает. Но поскольку руководство «Локомотива» не заинтересовано в результатах, поэтому они готовы продать кого угодно и кому угодно. У них своя политика. Их результат не интересует. Главное не выскочить», — сказал Баринов «СЭ».

Ранее о переходе польского защитника в «Спартак» сообщила пресс-служба московского клуба.