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Баринов — об уходе Рыбуса: «Руководство «Локомотива» не заинтересовано в результатах»

Актер Баринов отреагировал на уход Рыбуса в «Спартак»
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход защитника Мацея Рыбуса в «Спартак».

«Обидно, что Рыбус ушел. Мне казалось, что он верный, надежный игрок. Руководство клуба должно думать, кого и куда отдает. Но поскольку руководство «Локомотива» не заинтересовано в результатах, поэтому они готовы продать кого угодно и кому угодно. У них своя политика. Их результат не интересует. Главное не выскочить», — сказал Баринов «СЭ».

Ранее о переходе польского защитника в «Спартак» сообщила пресс-служба московского клуба.

Мацей Рыбус
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