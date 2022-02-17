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Сегодня, 14:25

Нападающий Игбун прошел медосмотр перед переходом в «Нижний Новгород»

Иван Шитик
Корреспондент
Сильвестр Игбун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий Сильвестр Игбун 17 февраля прошел медосмотр перед переходом в «Нижний Новгород», сообщает «Чемпионат».

Клуб предложил форварду контракт до конца текущего сезона с опцией продления.

В январе «Динамо» объявило о расторжении договора с Игбуном по обоюдному согласию сторон. Футболист выступал за московский клуб с 2019 года.

Ранее Игбун играл в составе датского «Мидтьюлланна» и российской «Уфы». В нынешнем сезоне 31-летний нигерийский нападающий принял участие в 10 матчах Тинькофф РПЛ и не отметился результативными действиями.

Источник: https://www.championat.com/
Сильвестр Игбун
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
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