Нападающий Игбун прошел медосмотр перед переходом в «Нижний Новгород»

Нападающий Сильвестр Игбун 17 февраля прошел медосмотр перед переходом в «Нижний Новгород», сообщает «Чемпионат».

Клуб предложил форварду контракт до конца текущего сезона с опцией продления.

В январе «Динамо» объявило о расторжении договора с Игбуном по обоюдному согласию сторон. Футболист выступал за московский клуб с 2019 года.

Ранее Игбун играл в составе датского «Мидтьюлланна» и российской «Уфы». В нынешнем сезоне 31-летний нигерийский нападающий принял участие в 10 матчах Тинькофф РПЛ и не отметился результативными действиями.