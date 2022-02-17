Нападающий Игбун прошел медосмотр перед переходом в «Нижний Новгород»
Нападающий Сильвестр Игбун 17 февраля прошел медосмотр перед переходом в «Нижний Новгород», сообщает «Чемпионат».
Клуб предложил форварду контракт до конца текущего сезона с опцией продления.
В январе «Динамо» объявило о расторжении договора с Игбуном по обоюдному согласию сторон. Футболист выступал за московский клуб с 2019 года.
Ранее Игбун играл в составе датского «Мидтьюлланна» и российской «Уфы». В нынешнем сезоне 31-летний нигерийский нападающий принял участие в 10 матчах Тинькофф РПЛ и не отметился результативными действиями.
Источник: https://www.championat.com/
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|3
|4
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|36
|
3
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|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
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|18
|9
|3
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|21-16
|30
|
5
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|18
|8
|5
|5
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|29
|
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|7
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|
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|0
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|
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|27
|
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|
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|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
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|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
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|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
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|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
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|18
|2
|8
|8
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
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|
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|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
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|10
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|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
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Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
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|1
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|
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Спартак
|16
|1
|7
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