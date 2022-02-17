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Сегодня, 14:30

Нападающий «Химок» Долгов хотел бы продолжить карьеру в Европе

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Химок» Александр Долгов сообщил, что был бы не против перейти в какой-нибудь европейский клуб в ближайшие два года.

— В принципе, в Европу с удовольствием уехал бы. Надо выступать так, чтобы на тебя там обратили внимание, — цитирует Долгова «РБ Спорт».

— Как думаешь, в ближайшие два года это реально?

— Вполне реально. Сейчас такая тенденция, что все молодые хотят уехать в Европу. Там выше скорости, труднее и интереснее играть.

— Ранее вариантов не было?

— Не было. Но оно и понятно: половину прошлого сезона я пропустил из-за травмы. С 6-7 тура только начал играть. Сейчас надо войти в оптимальное состояние. На сборах работаю над этим.

23-летний Долгов с прошлого года выступает за «Химки». Ранее он играл за «Ростов» и «Казанку».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/napadayushhij-himok-ne-isklyuchil-chto-mozhet-uehat-v-evropu-v-blizhajshie-dva-goda/
Александр Долгов
ФК Химки
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