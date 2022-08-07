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Сегодня, 17:47

«Крылья Советов» — «Динамо»: защитник гостей Фернандес забил первый гол в РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Роберто Фернандес.
Фото ФК «Динамо»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес отличился в матче 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Он открыл счет на 13-й минуте — 1:0.

Фернандес пришел на розыгрыш углового и после подачи головой переправил мяч в угол.

Отметим, что это дебютный гол в РПЛ для новичка бело-голубых.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов 0
Динамо 1
1-й тайм

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Роберто Фернандес
0
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3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
5
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6
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
7
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
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