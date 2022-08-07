«Крылья Советов» — «Динамо»: защитник гостей Фернандес забил первый гол в РПЛ

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес отличился в матче 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Он открыл счет на 13-й минуте — 1:0.

Фернандес пришел на розыгрыш углового и после подачи головой переправил мяч в угол.

Отметим, что это дебютный гол в РПЛ для новичка бело-голубых.