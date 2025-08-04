Рамирес и его агент перестали отвечать на звонки «Сочи» после предложения «Локомотива»

Как стало известно «СЭ», защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес перед переходом в московский клуб мог бы оказаться в «Сочи». Стороны согласовали все условия, но в последний день «Локомотив» перебил предложение сочинцев. После этого Рамирес и его агент перестали выходить на связь и отвечать на звонки спортивного директора «Сочи» Игоря Кудряшова.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что футболист в последний момент отказался переходить в «Сочи».

30-летний эквадорец с российским паспортом перешел в московский клуб в статусе свободного агента. Контракт футболиста рассчитан на два года. В составе «Локо» он будет играть под вторым номером.

В России Рамирес известен по выступлениям за «Краснодар», на его счету 187 матчей в составе «быков». Два года назад он вернулся в «Ференцварош», где стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка венгерской лиги. Также на счету футболиста 22 игры за сборную Эквадора.

