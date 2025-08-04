Футбол
4 августа, 13:12

Рамирес и его агент перестали отвечать на звонки «Сочи» после предложения «Локомотива»

Микеле Антонов
Корреспондент

Как стало известно «СЭ», защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес перед переходом в московский клуб мог бы оказаться в «Сочи». Стороны согласовали все условия, но в последний день «Локомотив» перебил предложение сочинцев. После этого Рамирес и его агент перестали выходить на связь и отвечать на звонки спортивного директора «Сочи» Игоря Кудряшова.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что футболист в последний момент отказался переходить в «Сочи».

30-летний эквадорец с российским паспортом перешел в московский клуб в статусе свободного агента. Контракт футболиста рассчитан на два года. В составе «Локо» он будет играть под вторым номером.

В России Рамирес известен по выступлениям за «Краснодар», на его счету 187 матчей в составе «быков». Два года назад он вернулся в «Ференцварош», где стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка венгерской лиги. Также на счету футболиста 22 игры за сборную Эквадора.

Жедсон Фернандес, Бахтиер Зайнутдинов, Виллиан Роша и&nbsp;Келлвен.Жедсон в «Спартаке», Зайнутдинов приехал к Карпину, Роша и Келлвен покидают ЦСКА. Таблица трансферов РПЛ

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Кристиан Рамирес
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
    • Нападающий ЦСКА Алеррандро рассказал, что празднует голы в стиле Рональдиньо

    Круговой — о судействе в матче «Зенит» — ЦСКА: «Были спорные моменты, когда любое касание — и сразу фол»
