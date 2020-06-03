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«Срок отмотал». Погребняк — о выздоровлении после коронавируса

14:06
Павел Погребняк. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Павел Погребняк. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Форвард «Урала» Павел Погребняк поделился эмоциями после выхода из больницы. Ранее у него диагностировали коронавирус.

«Что касается самочувствия, то наконец-то я на свободе! — цитируют Погребняка «РИА Новости». — Можно сказать, что 14-дневный срок отмотал. Чувствую себя хорошо. Конечно, условия не самые шикарные, но этому есть объяснение: больных очень много, нагрузка на больницы, конечно, серьезная. Хотел бы сказать спасибо всем медицинским работникам, которые следили за мной и борются с этой мерзкой болезнью».

36-летний Павел Погребняк в текущем сезоне провел 14 матчей за «Урал» и забил четыре мяча.

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