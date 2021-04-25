Музыканты группы «Ария» смотрели дерби «Спартак» — ЦСКА во время концерта
20:29
Музыканты группы «Ария» смотрели матч 27-го тура «Спартак» — ЦСКА во время концерта в Одинцово.
В официальном сообществе группы в Facebook появилось видео, в котором музыканты наблюдают за трансляцией встречи во время исполнения песни «Дух войны».
«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 1:0, единственный гол в матче забил форвард Джордан Ларссон.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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