Музыканты группы «Ария» смотрели матч 27-го тура «Спартак» — ЦСКА во время концерта в Одинцово.

В официальном сообществе группы в Facebook появилось видео, в котором музыканты наблюдают за трансляцией встречи во время исполнения песни «Дух войны».

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«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 1:0, единственный гол в матче забил форвард Джордан Ларссон.