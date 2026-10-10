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Тренер Зенита Сергей Семак объяснил потерю концентрации после 3 гола в матче с Краснодаром в 10 туре РПЛ

Семак: «Невозможно на выезде против «Краснодара» доминировать 90 минут»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча против «Краснодара» (3:2) в 10-м туре РПЛ.

— С чем связана потеря концентрации после третьего забитого мяча?

— Конечно, игровой ритм для многих получился скомканный. У нас 11 человек, которые играли за сборную. Плюс психологически, когда ты третий забиваешь, конечно, есть определенное чувство, наверное, все-таки некой расслабленности.

Ну и не стоит забывать, что мы играем с «Краснодаром», с командой, которая наряду с «Зенитом» играет очень качественно в футбол, добивается хороших результатов. Невозможно на выезде против «Краснодара» доминировать 90 минут — это нормально, — сказал Семак.

После победы над «Краснодаром» сине-бело-голубые с 21 очком лидируют в турнирной таблице РПЛ.

(Кирилл Радченко)

Гол Максима Глушенкова &laquo;Краснодару&raquo;.«Зенит» победил в матче-триллере! У Глушенкова — дубль, «Краснодар» доигрывал вдесятером

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Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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  • Дима Питерский

    Не соглашусь:slight_smile:

    10.10.2026

  • Д.О

    Опять оборонительная тактика Семака. Поймали кураж, надо было атаковать и забивать еще.

    10.10.2026

  • Garryman

    Это называется - гуманизьм!

    10.10.2026

  • Jackson 57

    Но согласись, по сравнению с тем, как Зенит позорно отбивался в конце многих матчей чуть ранее, то, что они делали сейчас - просто небо и земля. Соответственно, и конечный результат несколько иной:))

    10.10.2026

  • Дима Питерский

    Джон и Кондаков в сборных не играли.

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    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
    2
    		 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
    3
    		 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
    4
    		 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
    5
    		 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
    6
    		 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
    7
    		 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
    8
    		 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
    9
    		 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
    10
    		 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
    11
    		 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
    12
    		 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
    13
    		 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
    14
    		 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
    15
    		 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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    		 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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    30 тур
    9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
    10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
    10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
    10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
    10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
    11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
    11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
    11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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