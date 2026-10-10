Семак: «Невозможно на выезде против «Краснодара» доминировать 90 минут»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча против «Краснодара» (3:2) в 10-м туре РПЛ.

— С чем связана потеря концентрации после третьего забитого мяча?

— Конечно, игровой ритм для многих получился скомканный. У нас 11 человек, которые играли за сборную. Плюс психологически, когда ты третий забиваешь, конечно, есть определенное чувство, наверное, все-таки некой расслабленности.

Ну и не стоит забывать, что мы играем с «Краснодаром», с командой, которая наряду с «Зенитом» играет очень качественно в футбол, добивается хороших результатов. Невозможно на выезде против «Краснодара» доминировать 90 минут — это нормально, — сказал Семак.

После победы над «Краснодаром» сине-бело-голубые с 21 очком лидируют в турнирной таблице РПЛ.

(Кирилл Радченко)

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