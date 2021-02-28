Мусаев назвал удаление Смольникова переломным моментом игры с «Уралом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 20-го тура Тинькофф-РПЛ против «Урала» (2:2). В середине первого тайма за две желтых карточки был удален Игорь Смольников. По мнению Мусаева, арбитр был слишком жестким.

«Переломный момент — удаление Смольникова, — сказал Мусаев в эфире «Матч премьер». — Игра до этого проходила с неплохим контролем, мы забили гол, были моменты, чтобы удваивать преимущество. По мне это низкий уровень жесткости, когда за такое дают удаление. Мы в Европе играем, там искры летят».