Мусаев назвал удаление Смольникова переломным моментом игры с «Уралом»
21:24
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 20-го тура Тинькофф-РПЛ против «Урала» (2:2). В середине первого тайма за две желтых карточки был удален Игорь Смольников. По мнению Мусаева, арбитр был слишком жестким.
«Переломный момент — удаление Смольникова, — сказал Мусаев в эфире «Матч премьер». — Игра до этого проходила с неплохим контролем, мы забили гол, были моменты, чтобы удваивать преимущество. По мне это низкий уровень жесткости, когда за такое дают удаление. Мы в Европе играем, там искры летят».
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 20-й тур. Возвращение после зимы
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