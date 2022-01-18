«Локомотив» проведет два товарищеских матча с чешскими клубами на первом сборе

Первыми соперниками «Локомотива» в контрольных матчах на сборах, проходящих в городе Марбелья (Испания), станут два чешских клуба из высшего дивизиона.

22 января — «Яблонец» (Яблонец-над-Нисоу)

26 января — «Спарта» (Прага)

Время начала игр будет опубликовано позднее.