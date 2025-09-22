КДК рассмотрит неподобающее поведение «Локомотива» в матче с махачкалинским «Динамо»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания по итогам матчей 9-го тура РПЛ.

«Задержка выхода команды «Балтика» на матч против «Ростова» из раздевалки на четыре минуты перед началом матча.

Неподобающее поведение команды «Локомотив» в матче с «Динамо» Махачкала: предупреждение пяти футболистов, одного официального лица клуба и удаление одного футболиста в составе одной команды», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Локомотив» (17 очков) занимает третье место в РПЛ. «Динамо» (9) идет 12-м в турнирной таблице.