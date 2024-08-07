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Сегодня, 11:19

Алаев рассказал о переговорах по вещанию РПЛ в Китае

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что лига ведет переговоры с китайскими компаниями на показ турнира в стране.

«Пока не договорились. Но еще время есть, даже трансферное окно открыто. Ведем переговоры. Какая вероятность? Я оцениваю очень высоко», — приводит слова Алаева ТАСС.

27 декабря Алаев заявлял, что одна из китайских компаний проявляет интерес к покупке телеправ на показ матчей РПЛ.

В прошлом сезоне матчи лиги показывали в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане.

Источник: ТАСС
РПЛ
Александр Алаев
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