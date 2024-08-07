Алаев рассказал о переговорах по вещанию РПЛ в Китае
Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что лига ведет переговоры с китайскими компаниями на показ турнира в стране.
«Пока не договорились. Но еще время есть, даже трансферное окно открыто. Ведем переговоры. Какая вероятность? Я оцениваю очень высоко», — приводит слова Алаева ТАСС.
27 декабря Алаев заявлял, что одна из китайских компаний проявляет интерес к покупке телеправ на показ матчей РПЛ.
В прошлом сезоне матчи лиги показывали в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане.
Источник: ТАСС
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Химки
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
|Рубин
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
11
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
|Пари НН
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
Новости