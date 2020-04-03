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Мог ли «Рубин» продолжать тренироваться на базе? Отвечает Слуцкий

13:23
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин».
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин».
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире «СЭ» — о том, почему «Рубин» не остался тренироваться на базе.

— В «Рубине» все сдали тест на коронавирус, и у всех он был отрицательный, — заявил Слуцкий. — Но когда полностью закрыт город и запрещено выходить из дома, мы не можем тренироваться на базе. Количество нашего общения не ограничивается членами команды, ведь все соприкасаются с близкими. В любом случае пересекаешься с персоналом, который обеспечивает работу, поэтому решили отменить тренировки.

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