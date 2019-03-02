Михаил Боярский: "Заменил ли Азмун Кокорина? Не спешите – мы знаем на что способен Александр"

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал "СЭ" выездную победу питерцев в матче 18-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:0). Единственный мяч забил зимний новичок сине-бело-голубых Сердар Азмун.

– Очень рад, что удалось набрать важные три очка, – сказал Боярский. – "Зенит" потихоньку возвращается на победный путь. Это дает шансы и надежды на матч 7 марта (в Лиге Европы против "Вильярреала" – Прим. "СЭ").

– Азмун снова забил. Ожидали, что он так легко впишется в игру питерцев?

– Иранец – большой молодец, мне он очень нравится. Конечно, ожидал такого дебюта. Ждем продолжения.

– Получается ему удалось полностью заменить Кокорина?

– Давайте не спешить с выводами. Еще неизвестно в каком состоянии, если вернется, будет Александр. Но он может стать дополнительным козырем в рукаве Семака. Мы все, в конце концов, знаем на что способен Кокорин.

– Слева впервые за долгое время вышел Жирков. Получается, что Набиуллин не дотягивает до уровня "Зенита"?

– Надо отметить, что Юрий – большой мастер и профессионал. Он всегда находится в нужной форме. И выручит, когда это необходимо. А Набиуллину еще нужно время. (Арман Мкртчян)