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Круговой: «У меня в этом году больше игрового времени в «Зените». Грех жаловаться»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о своем будущем в питерском клубе.

— Вы говорили, что пока отказались от предложения «Зенита» продлить контракт. Сделали ли вам новое предложение?

— Без комментариев, — приводит «РБ Спорт» слова Кругового.

— У вас мало игровых минут. Рассматриваете вариант уйти этой зимой из «Зенита»?

— У меня в этом году количество игрового времени больше, чем в прошлом сезоне. Мне грех жаловаться.

— Вы хотите остаться в клубе?

— Без комментариев, я же сказал. Вы давите на меня? (Улыбается). Ждите новости, Александр Иванович Медведев вам все расскажет. Он не комментирует слухи? Правильно делает.

В текущем сезоне 25-летний Круговой провел 12 матчей в РПЛ за «Зенит» и отметился одной результативной передачей. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/danil-krugovoj-v-zenite-slozhnee-igrat-molody-m-mne-greh-zhalovat-sya/
Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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