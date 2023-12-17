Круговой: «У меня в этом году больше игрового времени в «Зените». Грех жаловаться»

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о своем будущем в питерском клубе.

— Вы говорили, что пока отказались от предложения «Зенита» продлить контракт. Сделали ли вам новое предложение?

— Без комментариев, — приводит «РБ Спорт» слова Кругового.

— У вас мало игровых минут. Рассматриваете вариант уйти этой зимой из «Зенита»?

— У меня в этом году количество игрового времени больше, чем в прошлом сезоне. Мне грех жаловаться.

— Вы хотите остаться в клубе?

— Без комментариев, я же сказал. Вы давите на меня? (Улыбается). Ждите новости, Александр Иванович Медведев вам все расскажет. Он не комментирует слухи? Правильно делает.

В текущем сезоне 25-летний Круговой провел 12 матчей в РПЛ за «Зенит» и отметился одной результативной передачей. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2024 года.