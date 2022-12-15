Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:59

Медведева рассказала, почему болеет за футбольное «Динамо»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос о том, как часто посещает матчи «Динамо».

«Почти не пропускаю матчи «Динамо». Мне нравится их стадион, атмосфера в команде, антураж на играх. В клубе очень симпатичные люди работают. Приятные в общении. Я полюбила эту команду. Я не эксперт, но я искренне радуюсь их победам, уже многих ребят знаю по именам. Я надеюсь, что у «Динамо» получится занять высокое место в РПЛ», — приводит «Газета.Ru» слова Медведевой.

Также она призналась, что следит за некоторыми матчами чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Меня лично огорчает отсутствие сборной России по футболу на чемпионате мира. Но я не хочу углубляться в этот вопрос. Это не мое дело. Я смотрела какие-то матчи. Например, сборную Японии, которая сенсационно обыграла Испанию и Германию. Но говорить, что я слежу не отрываясь от телевизора, я не могу», — добавила спортсменка.

По итогам первой половины чемпионата России «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/14/19273189.shtml
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Евгения Медведева
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Красный Париж, горящий Брюссель. Беспорядки в Европе после победы Франции над Марокко
Футболиста в Иране приговорили к смертной казни. Его обвиняют в вооруженном мятеже
Читатели Welt раскритиковали слова Шольца о планах России
В МИД РФ предупредили кандидата в послы США о недопустимости антироссийской риторики
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит на дорогах в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольга Смородская раскритиковала трансферную политику «Локомотива»

Источник: полузащитник «Химок» Зуев может сменить гражданство и начать играть за сборную Казахстана
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости