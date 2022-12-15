Медведева рассказала, почему болеет за футбольное «Динамо»

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос о том, как часто посещает матчи «Динамо».

«Почти не пропускаю матчи «Динамо». Мне нравится их стадион, атмосфера в команде, антураж на играх. В клубе очень симпатичные люди работают. Приятные в общении. Я полюбила эту команду. Я не эксперт, но я искренне радуюсь их победам, уже многих ребят знаю по именам. Я надеюсь, что у «Динамо» получится занять высокое место в РПЛ», — приводит «Газета.Ru» слова Медведевой.

Также она призналась, что следит за некоторыми матчами чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Меня лично огорчает отсутствие сборной России по футболу на чемпионате мира. Но я не хочу углубляться в этот вопрос. Это не мое дело. Я смотрела какие-то матчи. Например, сборную Японии, которая сенсационно обыграла Испанию и Германию. Но говорить, что я слежу не отрываясь от телевизора, я не могу», — добавила спортсменка.

По итогам первой половины чемпионата России «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.