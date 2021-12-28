Матыцин — о Fan ID: «Сделаем все возможное, чтобы минимизировать риски»
Олег Матыцин высказался о внедрении Fan ID
10:58
Министр спорта России Олег Матыцин высказался о введении паспорта болельщика (Fan ID).
«Что касается Fan ID, мы сделаем все возможное, чтобы минимизировать риски, не оставить недопониманий. Эта мера направлена на увеличение безопасности людей на спортивных объектах», — заявил Матыцин.
Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика 17 декабря. Согласно ему правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация участников и болельщиков.
Также прописываются основания, по которым гражданам могут отказать в оформлении Fan ID или заморозить действующий документ.
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