Министр спорта России Олег Матыцин высказался о введении паспорта болельщика (Fan ID).

«Что касается Fan ID, мы сделаем все возможное, чтобы минимизировать риски, не оставить недопониманий. Эта мера направлена на увеличение безопасности людей на спортивных объектах», — заявил Матыцин.

Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика 17 декабря. Согласно ему правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация участников и болельщиков.

Также прописываются основания, по которым гражданам могут отказать в оформлении Fan ID или заморозить действующий документ.