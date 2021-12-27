Источник сообщил о переходе форварда «Сатурна» Чупаева в «Динамо»
Нападающий «Сатурна» Александр Чупаев продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает Betonmobile.ru. Контракт футболиста с «бело-голубыми» рассчитан на 1,5 года.
Нападающий является воспитанником «Локомотива». Его первой командой стал «Метеор» из Жуковского. Затем Чупаев перешел в «Сатурн», в составе которого в сезоне-2021/22 провел 17 матчей, забив два гола.
Карьеру в новом клубе 17-летний футболист начнет с молодежной системы.
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Дополнительная информация:
https://betonmobile.ru/napadayushhiy-saturna-chupaev-podpisal-kontrakt-s-moskovskim-dinamo-na-1-5-goda
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