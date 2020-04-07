Матчи чемпионата России могут доиграть при пустых трибунах

Российские футбольные клубы обсуждают возможность проведения матчей Тинькофф чемпионата России без зрителей после возобновления сезона. Такой вариант рассматривался на общем собрании клубов РПЛ, прошедшем в конце минувшей недели, сообщают «Известия».

Если к лету в России все еще будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий, то сезон РПЛ планируют завершить при пустых трибунах. При этом ограничение на посещение стадионов болельщиками может коснуться не всех восьми оставшихся туров, а только стартового отрезка.

В РПЛ осталось доиграть лишь восемь туров. УЕФА настаивает на том, чтобы чемпионат был завершен полноценно, а не прерван досрочно.

Следующий сезон нужно завершить не позже середины мая, потому что летом 2021 года состоится чемпионат Европы.