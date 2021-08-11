«Севилья» подпишет за 8,5 миллиона евро Монтиэля, которым интересовался «Спартак»

Защитник «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэль продолжит карьеру в Испании. Как информирует TNT Sports Argentina, «Севилья» заплатит за футболиста 8,5 миллиона евро.

GONZALO MONTIEL SE VA A ESPA?A ???



? River acord? con Sevilla la venta de Cachete y le quedan 8.5M de euros limpios

? Viaja ma?ana pic.twitter.com/f3USKSuUcL — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 11, 2021

Ранее экс-спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал о том, что клуб хотел подписать игрока за 10 миллионов евро.

На счету 24-летнего Монтиэля 13 матчей за сборную Аргентины. В составе национальной команды он выиграл Кубок Америки.