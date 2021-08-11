«Севилья» подпишет за 8,5 миллиона евро Монтиэля, которым интересовался «Спартак»
17:55
Защитник «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэль продолжит карьеру в Испании. Как информирует TNT Sports Argentina, «Севилья» заплатит за футболиста 8,5 миллиона евро.
Ранее экс-спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал о том, что клуб хотел подписать игрока за 10 миллионов евро.
На счету 24-летнего Монтиэля 13 матчей за сборную Аргентины. В составе национальной команды он выиграл Кубок Америки.
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