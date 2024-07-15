Маслов сообщил, что приступил к тренировкам в общей группе

Защитник «Спартака» Павел Маслов ответил на вопрос о состоянии здоровья.

Футболист не попал в заявку красно-белых на товарищеский матч против «Насафа» из Узбекистана.

«Почему сегодня не в составе? Сегодня не играю из-за повреждения. Залечивал микротравму. Вчера уже начал тренироваться в общей группе», — сказал Маслов.

В прошлом сезоне 24-летний Маслов провел 9 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.