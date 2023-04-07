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Маньяков: «Кристал Пэлас» готов был заплатить за Фомина 12 миллионов евро"

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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21 сентября 2022 года. Тренировка сборной России. Даниил Фомин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный футбольный агент Александр Маньяков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что его клиентом полузащитником «Динамо» и сборной России Даниилом Фоминым интересовался английский клуб «Кристал Пэлас».

— Интерес «Кристал Пэлас» к Фомину — утка?

— Нет. В январе 2022-го Патрик Виейра, который тогда тренировал команду, отправил эсэмэс моим зарубежным партнерам: «Мы внимательно следим за Фоминым, это очень хороший футболист. Но сейчас номер один для нас на позиции опорного — ван де Бек из «Манчестер Юнайтед». Хотим его взять в аренду». В последний момент переход голландца сорвался, выбрал «Эвертон».

— Что «Кристал Пэлас»?

— До закрытия трансферного окна оставалось несколько дней. Виейра сказал, что в такой ситуации брать русского — слишком рискованно. В итоге они никого не взяли на эту позицию. Летом должны были возобновить переговоры по Фомину. Но... Дальше уже вмешалась политика.

— «Кристал Пэлас» готов был заплатить 12 миллионов евро, которые прописаны в контракте Фомина в качестве отступных?

— Да. Теперь-то, конечно, трансфер в Англию маловероятен. Тем более что и Виейра уже покинул клуб. ?

Александр Соболев. Александр Маньяков: «Соболев сказал, что я его обманул на подъемные. Он ошибается»
Даниил Фомин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Кристал Пэлас
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Маньяков — о Соболеве: «Если будет режимить, за собой следить — станет форвардом европейского класса»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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