Угальде: «Счастлив, что начал забивать. Сейчас я доволен собой»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, получал ли он гневные сообщения от болельщиков во время своей безголевой серии.

«Никогда не следил за тем, что мне пишут в социальных сетях, даже когда у меня все хорошо складывается. Я сфокусирован на тренировках и играх», — сказал Угальде «СЭ».

Также форвард красно-белых поблагодарил одноклубников.

«Я действительно счастлив, что начал забивать. Все это благодаря моей команде. Одноклубники создают много моментов. Было непросто, когда у меня была неудачная серия без голов, но это часть процесса. Я все-таки еще молодой игрок и мне нужно набираться больше опыта. Я доволен собой сейчас», — добавил Угальде.

1 декабря Угальде сделал дубль в матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:0).

22-летний форвард в этом сезоне сыграл 21 матч за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 3 голевые передачи. Костариканец перешел в московский клуб из «Твенте» в январе 2024 года за 13 миллионов евро.