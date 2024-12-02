Угальде — о чемпионской гонке: «Мы постараемся обойти «Зенит. Сделаем все возможное»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в разговоре с «СЭ» оценил шансы красно-белых на чемпионство.

«Считаю ли я, что «Зенит» перестал быть непобедимым? Мы сфокусированы на себе. Мы идем от игры к игре. Давайте посмотрим, что будет в будущем. Возможно ли, что «Спартак» обгонит «Зенит» в чемпионской гонке? Мы сделаем все возможное и постараемся обойти их. Это футбол — шансы 50 на 50», — сказал Угальде «СЭ».

1 декабря «Спартак» на выезде разгромил «Краснодар» (3:0) в матче 17-го тура РПЛ. Красно-белые одержали пятую победу подряд в чемпионате России и с 34 очками поднялись на третье место в турнирной таблице.

«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ. Команда Мурада Мусаева с 38 очками — на второй строчке. Лидирует «Зенит» с 39 очками.