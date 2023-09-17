Малышев: «Спартак» не планирует подписывать свободных агентов в ближайшие две недели»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб не планирует дополнять состав новыми игроками.

«Думаю, «Спартак» не будет подписывать свободных агентов в ближайшие дне недели. Трансферная кампания завершена», — цитирует Малышева Sport24.

Трансферное окно в РПЛ закрылось в ночь на 15 сентября. Однако клубы российского чемпионата еще две недели могут заключать контракты со свободными агентами.

После 8 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. 23 сентября красно-белые на своем поле примут «Динамо». Матч между командами начнется в 19.00 по московскому времени.