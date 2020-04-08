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Максименко тренировался на улице. Он нарушил карантин?

14:22
Александр Максименко. Фото Instagram
Александр Максименко. Фото Instagram
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«Спартак» в официальном Instagram опубликовал видеотренировку своего вратаря Александра Максименко во дворе многоквартирного дома.

— Не обращайте на то, что я на площадке, форс-мажорные обстоятельства, дома идет ремонт, — пояснил Максименко. — Выполняйте все упражнения дома и по возможности сидите дома.

Максименко стал лучшим игроком «Спартака» в марте по мнению болельщиков. Матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса, а в Москве действует режим самоизоляции до 30 апреля. При этом на официальном сайте Мэра Москвы были опубликованы разъяснения, согласно которым пробежки и занятия спортом во дворах жилых домов запрещены.

По последним данным Worldometers на день 8 апреля всего выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 82 138 человек, выздоровело — 302 367. На день 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

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