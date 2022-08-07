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Сегодня, 14:25

Мацуев поделился мнением об игре «Спартака» в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев рассказал, что думает о шансах красно-белых в текущем сезоне.

«Спартак» сейчас на верном пути. У нас три победы подряд. Наверное, сами игроки удивлены, что так все получается. Такого старта не было давно. Вчерашняя ничья «Зенита» и «Ахмата» помогла красно-белым. Посмотрим, чем все закончится. Футболисты, которые сейчас в «Спартаке» они абсолютно боеспособны. Когда говорят, что нет состава для борьбы за самые высокие места — это не так», — цитирует Мацуева «РБ Спорт».

Он также отметил, что главный тренер Гильермо Абаскаль стал хорошей находкой для «Спартака».

«Спартак» столько трясло за последние годы, и футболисты не могли не обращать на это внимание. Красно-белые всегда должны быть на вершине и давать бой «Зениту». Уверен, так и будет. Этот старт сезона говорит о том, что не все потеряно. Игра «Спартака» радует зрителей, а это очень важно", — добавил Мацуев.

Победа в матче 4-го тура РПЛ над «Уралом» (2:0) стала для «Спартака» третьей подряд в сезоне. Красно-белые делят первое место в турнирной таблице чемпионата России с ЦСКА.

В следующем туре московский клуб сыграет дома с «Сочи». Игра состоится 14 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-matsuev-spartak-ne-progadal-s-abaskalem-govorili-chto-nounejm-a-start-kak-u-karrery/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Денис Мацуев
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
8
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
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Эдуард Сперцян

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 4
П
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 3
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Никита Кривцов

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 2
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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 3 1 0
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