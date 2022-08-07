Мацуев поделился мнением об игре «Спартака» в этом сезоне

Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев рассказал, что думает о шансах красно-белых в текущем сезоне.

«Спартак» сейчас на верном пути. У нас три победы подряд. Наверное, сами игроки удивлены, что так все получается. Такого старта не было давно. Вчерашняя ничья «Зенита» и «Ахмата» помогла красно-белым. Посмотрим, чем все закончится. Футболисты, которые сейчас в «Спартаке» они абсолютно боеспособны. Когда говорят, что нет состава для борьбы за самые высокие места — это не так», — цитирует Мацуева «РБ Спорт».

Он также отметил, что главный тренер Гильермо Абаскаль стал хорошей находкой для «Спартака».

«Спартак» столько трясло за последние годы, и футболисты не могли не обращать на это внимание. Красно-белые всегда должны быть на вершине и давать бой «Зениту». Уверен, так и будет. Этот старт сезона говорит о том, что не все потеряно. Игра «Спартака» радует зрителей, а это очень важно", — добавил Мацуев.

Победа в матче 4-го тура РПЛ над «Уралом» (2:0) стала для «Спартака» третьей подряд в сезоне. Красно-белые делят первое место в турнирной таблице чемпионата России с ЦСКА.

В следующем туре московский клуб сыграет дома с «Сочи». Игра состоится 14 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.