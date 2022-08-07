Малафеев про удаление Одоевского: «Надеюсь, тренеры «Зенита» продолжат ему доверять»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал удаление Даниила Одоевского в матче 4-го круга РПЛ питерской команды против «Ахмата» (0:0).

«Нерасчетливо вышел Даниил из ворот. Бывает такое: ты заигрываешься, стараешься страховать защитников, которые играют высоко. Надо было просто позицию свою оценить правильно. А так не рассчитал Одоевский, не хватило ему каких-то долей секунд, чтобы первому добраться до мяча. Дело было на углу штрафной. Ситуация сама не такая острая — если бы Даня остался в воротах, все завершилось бы опасным моментом, думаю. Но что произошло, то произошло», — приводит «РБ Спорт» слова Малафеева.

Также бывший голкипер «Зенита» сказал, что ошибки — неизбежная вещь для молодых вратарей.

«Вспоминаю себя в возрасте Одоевского — у меня тоже были промахи, они помогали набираться опыта, становиться сильнее. К этому надо относиться спокойно. У Одоевского есть данные, чтобы проявить себя в большом футболе, он их демонстрировал. И ошибка не должна перечеркивать все хорошее, что было. Надеюсь, тренеры «Зенита» продолжат ему доверять», — добавил Малафеев.

На 33-й минуте 19-летний Одоевский выбежал из своей штрафной и сбил в подкате полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева, за что получил красную карточку. Кержаков заменил Андрея Мостового и занял место в воротах «Зенита» вместо Одоевского.

Питерский клуб набрал 8 очков в четырех турах РПЛ и занимает 3-е месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Зенит» примет на своем поле ЦСКА. Игра состоится 13 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.