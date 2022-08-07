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Малафеев про удаление Одоевского: «Надеюсь, тренеры «Зенита» продолжат ему доверять»

Малафеев надеется, что тренеры «Зенита» продолжать доверять Одоевскому
Алексей Еремин
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал удаление Даниила Одоевского в матче 4-го круга РПЛ питерской команды против «Ахмата» (0:0).

«Нерасчетливо вышел Даниил из ворот. Бывает такое: ты заигрываешься, стараешься страховать защитников, которые играют высоко. Надо было просто позицию свою оценить правильно. А так не рассчитал Одоевский, не хватило ему каких-то долей секунд, чтобы первому добраться до мяча. Дело было на углу штрафной. Ситуация сама не такая острая — если бы Даня остался в воротах, все завершилось бы опасным моментом, думаю. Но что произошло, то произошло», — приводит «РБ Спорт» слова Малафеева.

Также бывший голкипер «Зенита» сказал, что ошибки — неизбежная вещь для молодых вратарей.

«Вспоминаю себя в возрасте Одоевского — у меня тоже были промахи, они помогали набираться опыта, становиться сильнее. К этому надо относиться спокойно. У Одоевского есть данные, чтобы проявить себя в большом футболе, он их демонстрировал. И ошибка не должна перечеркивать все хорошее, что было. Надеюсь, тренеры «Зенита» продолжат ему доверять», — добавил Малафеев.

На 33-й минуте 19-летний Одоевский выбежал из своей штрафной и сбил в подкате полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева, за что получил красную карточку. Кержаков заменил Андрея Мостового и занял место в воротах «Зенита» вместо Одоевского.

Питерский клуб набрал 8 очков в четырех турах РПЛ и занимает 3-е месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Зенит» примет на своем поле ЦСКА. Игра состоится 13 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-malafeev-oshibka-odoevskogo-v-matche-s-ahmatom-ne-dolzhna-perecherkivat-vse-horoshee-chto-on-demonstriroval/

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16%

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20%

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ТБ 2.5

34%

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Вячеслав Малафеев
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ФК Зенит
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2
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3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
8
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
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