Бояринцев: «Спартак» приятно впечатляет, но с «Краснодаром» будет непросто»

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев предположил, как может сложиться матч 21-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Краснодар».

«Такие матчи всегда ждешь. У «Краснодара» будут отсутствовать легионеры, это не так просто компенсировать за короткое время. Уверен, что на сборах наигрывался совершенно другой состав. Не надо забывать, что у «Краснодара» прекрасная академия. Может, шанс получат свои воспитанники. «Быки» будут ослаблены, но надеюсь, что они компенсируют потери иностранцев российскими футболистами. Что касается «Спартака», то команда проводит неплохой отрезок. Хороший футбол был показан в матче с «Динамо». Если бы не удаление, то «Спартаку» пришлось бы тяжеловато во втором тайме. Я не спешу говорить, что красно-белые в сумасшедшей форме, но пока команда Ваноли оставляет приятное впечатление. Игра с «Краснодаром» получится непростой», — сказал Бояринцев «РБ Спорт».

13.03.2022 | Спартак — Краснодар

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» находится на девятом месте с 26 очками. «Краснодар» расположился на пятой строчке.