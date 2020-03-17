«Локомотив» вернет деньги болельщикам за перенесенные матчи

«Локомотив» вернет деньги болельщикам, купившим билеты на предстоящие матчи команды, информирует сайт клуба. В России все игры из-за распространения коронавируса приостановлены до 10 апреля. Таким образом, матч между «Локомотивом» и «Оренбургом», запланированный на 21 марта, и выездная игра с «Рубином» 4 апреля также перенесены.

?- Если вы покупали билеты онлайн, обращаться в клуб не нужно — сегодня мы сами инициируем автоматический возврат денег на карты покупателей, — отмечается в сообщении. — Это же касается и билетов на matchday-тур по стадиону.

Обратите внимание: сроки зачисления денег на карту зависят от условий вашего банка и могут занять до 3-5 рабочих дней.

Если вы купили билеты в кассах, нужно обратиться в кассы «РЖД Арены» с паспортом и билетом и подписать заявление на возврат.