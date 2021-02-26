РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» представил промо-ролик дерби с ЦСКА

13:38
Теги:

Пресс-служба «Локомотива» в Twitter 26 февраля опубликовала новое видео.

В ролике «железнодорожники» акцентируют внимание на том, что всех работников компании «РЖД» и футболистов московского клуба объединяет желание работать ради общего блага. Кроме того, по мнению пресс-службы москвичей, за «Локомотивом» стоит вся страна.

Дерби «Локомотив» — ЦСКА состоится в субботу, 27 февраля. Начало — в 19.00 (мск). После первой части сезона «железнодорожники» находятся на восьмом месте с 28 очками, армейцы — вторые (37 очков).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3047
Все опросы
Как сыграют «Спартак» и «Рубин» в матче 20-го тура РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 20-й тур. Возвращение после зимы




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир