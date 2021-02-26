«Локомотив» представил промо-ролик дерби с ЦСКА

Пресс-служба «Локомотива» в Twitter 26 февраля опубликовала новое видео.

В ролике «железнодорожники» акцентируют внимание на том, что всех работников компании «РЖД» и футболистов московского клуба объединяет желание работать ради общего блага. Кроме того, по мнению пресс-службы москвичей, за «Локомотивом» стоит вся страна.

Мы ощущаем ответственность перед каждым, кто разделяет наше стремление быть лучше.



Каждый день. Каждый матч. Каждое дерби. #ЛокоЦСКА — завтра в 19:00 на «РЖД Арене» pic.twitter.com/0IdkzICDop — «Локомотив» (@fclokomotiv) February 26, 2021

Дерби «Локомотив» — ЦСКА состоится в субботу, 27 февраля. Начало — в 19.00 (мск). После первой части сезона «железнодорожники» находятся на восьмом месте с 28 очками, армейцы — вторые (37 очков).