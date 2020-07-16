«Локомотив» опубликовал фото из раздевалки после победы над ЦСКА
16 июля 2020, 23:23
«Локомотив» в Instagram опубликовал победную фотографию из раздевалки после победы в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:1).
ЦСКА имеет 47 очков и занимает четвертое место. У «Локо» 54 очка и вторая позиция. Армейцы за тур до финиша чемпионата потеряли шансы занять второе место, дающее прямую путевку в Лигу чемпионов.
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