«Локомотив» хочет вернуть из аренды Конти, поскольку «Колон» не выплачивает деньги за игрока

«Локомотив» может вернуть из аргентинского «Колона» защитника Хермана Конти, сообщает журналист ESPN Альваро Фантини.

По информации источника, желание клуба связано с тем, что «Колон» до сих пор не выплачивает деньги за аренду 29-летнего аргентинца.

«Колон» арендовал Конти у «Локомотива» в августе этого года. С того момента защитник провел 8 матчей за клуб, отличившись одной голевой передачей. Срок арендного соглашения рассчитан до лета 2024 года.